Putin: Suikast iki ülke arasındaki bağları bozamayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Putin, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın Türkiye ile Rusya arasındaki bağlara zarar veremeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.

Geçen yıl kasım ayında uçak hadisesinde, iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından Rus uçağının düşürüldüğü yönündeki teze şüpheyle yaklaştığını belirten Putin, “Ancak şimdi büyükelçinin bir polis tarafından öldürülmesinden sonra fikrimi değiştirmeye başladım. Türkiye'de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Bu, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine engel olmayacak. Biz Türkiye-Rusya ilişkilerinin anlamını ve öneminin farkındayız ve geliştirmek için çalışacağız. İlişkilerimizin normalleşmesinin ardından son yılda orta yol bulmaya başladık. Bunun gelecekte de devam etmesini umut ediyorum." şeklinde konuştu.

Barış görüşmeleri Astana’da

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de önemli rol oynadığına dikkat çeken ve barış görüşmelerinin Astana'da gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirten Putin, Suriye'de bir sonraki adımın tam bir ateşkesin sağlanması olması gerektiğini vurguladı.

"Donald Trump'ın galibiyetine bizden başka kimse inanmadı”

Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine de değinen ve Moskova’ya yöneltilen müdahale suçlamalarını reddeden Putin, "Donald Trump'ın galibiyetine bizden başka kimse inanmadı” dedi. Putin, Demokrat Parti’nin mağlubiyeti kabullenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Viladimir Putin, Trump yönetimi ile yapıcı ilişkiler kurmak istediklerini de ifade etti.



