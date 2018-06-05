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Putin, sözünü kesen sunucuyu "Almanca" azarladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya merkezli ORF televizyonuna verdiği röportaj sırasında sunucunun sürekli sözünü kesmesine Almanca müdahale etti.

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Putin, sözünü kesen sunucuyu &quot;Almanca&quot; azarladı

Program sırasında sunucunun ilk müdahalesi, Putin, MH17 sefer sayılı uçakla ilgili soruyu yanıtlarken geldi. Rus liderin tutumunu netleştirmek isteyen sunucuya Putin, "Eğer sabırlı olursanız ve beni sonuna kadar dinlerseniz, bu konuya bakışımı öğrenebilirsiniz" yanıtını verdi.

"Röportaj değil monolog olacak"

Putin, Kırım'da 2014 yılındaki Rus askeri varlığıyla ilgili soruya cevabını tamamlamadan bir kez daha müdahale gelince, "Bir saniye, izin verin konuşayım. Aksi halde bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak" dedi.

Putin, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy hakkında bir soruyu yanıtlarken, sunucu bu kez Rus liderin, Navalnıy'ın adını anmamasına dikkat çekti.

"Lütfen, izin verin konuşayım"

Putin de tepkisini, "Cümlemi tamamlamaya müsaade etmiyorsunuz, çok sabırsız davranıyorsunuz" sözleriyle ortaya koydu.

Rus lider, sunucunun araya girmeye devam etmesi üzerine bu kez Almanca karşılık verdi. Putin, "Artık konuşmama müsaade edin. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Lütfen, izin verin konuşayım)" ifadelerin kullandı.


 

Kaynak: Sputnik News

Etiketler: Putin, ORF, Almanca, rusya, avusturya
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