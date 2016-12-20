Putin, Rusya'nın 2017 bütçesini onayladı

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 2017 bütçesinde gelirler 13,4 trilyon, harcamalar ise 16,2 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek.

Rusya’da önümüzdeki yıl bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülürken, petrol fiyatlarının ise varil başına ortalama 40 dolar olması bekleniyor.

Kabul edilen bütçeye göre, enflasyon oranının önümüzdeki yıl yüzde 4’e gerileyeceği tahmin edilirken, rublenin ise dolar karşısında 67,5 seviyesinde olması öngörülüyor.

Rusya’nın Rezerv Fonu’nda kalan 1,1 trilyon rublenin önümüzdeki yıl tamamen kullanılması, Ulusal Refah Fonu’dan ise 668 ruble harcanması bekleniyor.