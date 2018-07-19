Putin: Rusya - ABD ilişkileri son derece tatmin edici

Putin, başkent Moskova'da Rus diplomatlara, ABD - Rusya ilişkilerinin "Soğuk Savaş döneminden daha kötü" olduğunu ancak Pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükleri zirvenin, ilişkilerin olumlu bir değişim yolunda ilerlemeye başlamasına izin verdiğini söyledi.

"Birkaç saat içinde problemlerin çözüleceğini kimse beklemiyor"

Rus lider, "Birkaç saat içinde problemlerin çözüleceğini düşünmek naif ama hiç kimse bunu beklemiyor" diyerek, ABD ile iletişime açık olacaklarını ifade etti.

Ülkede politik hırsları uğruna Rusya - ABD ilişkilerini feda edebilecek etkili güçler olduğunu vurgulayan Putin, Trump muhaliflerini suçlayarak, üzerine konuştukları konulara dair gelişmeleri bu kişilerin engellemeye başladıklarını açıkladı.

Trump ve Putin, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti. İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AP