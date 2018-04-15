Putin, Ruhani ile Suriye'yi görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, ABD ve müttefiklerinin operasyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"Yasa dışı eylem" vurgusu

Görüşmede, operasyonun "yasa dışı bir eylem" olduğu ifade edilerek, bu eylemin Suriye'de siyasi çözüm umutlarını ciddi şekilde zedelediği savunuldu.

Putin, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü ihlal eden benzer eylemlerin devam etmesi halinde, uluslararası ilişkilerde kaçınılmaz olarak kaos meydana geleceğinin altını çizdi.

Tarafların ayrıca Yemen dahil Ortadoğu'daki genel durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, iki tarafın da çok yönlü Rus-İran iş birliğinin gelişmesi ve ticari-ekonomik alanda karşılıklı bağların geliştirilmesini istediği ifade edildi.

Kaynak: AA