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Buradasınız : » » Putin, Nazarbayev ile Suriye'yi görüştü

Putin, Nazarbayev ile Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısını kınadı.

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Putin, Nazarbayev ile Suriyeyi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, iki lider Suriye’deki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, "Liderler, kısa bir süre önce ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yaptığı füze saldırısını kınadılar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin, bu saldırgan eylemlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı olmadan, BM tüzüğü, uluslararası hukuk kuralları ve normlarının doğrudan ihlal edilerek gerçekleştiğini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kınama, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, abd
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