Putin: Macaristan doğal gazı Türk Akımı'ndan alabilir

Budapeşte'deki görüşmelerde hem Güney Akım Boru Hattı hem de Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı'nın gündeme geldiğini belirten Putin, ''Macaristan, teknik olarak ister Avusturya ister Slovakya üzerinden Kuzey Akım-2 hattından doğal gaz alabilir. Bu tamamen gerçekleştirilebilir bir ihtimal. Macaristan benzer şekilde Türk Akımı doğal gaz boru hattından da doğal gaz alabilir. Biz siyasi olarak Ukrayna üzerinden gelmemesi konusunda bir hedef çizmiyoruz. Eğer ekonomik olarak uygun ve güvenilir olursa bunun bir kısmını Ukrayna üzerinden de yapabiliriz. Tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Kesin olarak şunu söyleyebilirim, Rus gazı yüzde 100 Macar pazarına gelecektir.'' dedi.

Orban: Türk Akımı projesinde memnuniyetle yer almak isteriz

Macaristan Başbakanı Orban ise Suriye'deki krize ilişkin, Macaristan'ın sadece Hristiyanların korunması ile ilgili konularda adım atabileceğini savunarak, ''Macaristan, Suriye krizinde bölgedeki Hristiyanların koruması konusunda yardım yollayabilir. Bu konuda kapasitemiz var, bu konudan anlıyoruz ve memnuniyetle yer alırız. Dünyanın her yerinde Hristiyan topluluklarının korunmasına büyük önem atfediyoruz.'' dedi.

Rus gazının Macaristan'a ulaşmasının hayati önem taşıdığına ve bu konuda Putin'in söz verdiğine işaret eden Orban, ''Bizim için önemli olan Rus yeraltı kaynaklarının Macaristan'a ulaşması. Bu konuda anlaşmamız var ve Sayın Başkan da zaten söz verdi. Bunun dışındaki tüm sorular teknik konu. Rusya Devlet Başkanının söz verdiği ve aramızda vardığımız anlaşmaya göre ne olursa olsun Macaristan ihtiyaç duyduğu doğal gazı ve petrolü alacak. Güney Akım Boru hattı bizim için avantaj ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Türk Akımı'nın Orta Avrupa tarafına doğru inşa edilmesi bizim için önemli ve bu fırsat tanındığı takdirde bu projede memnuniyetle yer almak isteriz. Eğer Macaristan başka taraftan gaz alamadığı takdirde Kuzey'den de gaz alabilir.'' dedi. AA