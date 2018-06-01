Putin, Kim Jong-un'a mesaj gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret ile ilgili basının sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aracılığıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mesaj gönderdiğini açıkladı.

Mektup ile ulaştırılan mesajın içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

İki lider arasında zirve olacak mı?

Peskov'a Putin ve Kim arasında bir zirve yapılması ihtimali olup olmadığı da soruldu.

Muhtemel bir zirve hakkında konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, Lavrov'un ziyaret hakkındaki raporunu henüz Putin'e sunmadığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin haber ajansı KCNA'da Putin ve Kim Jong-un bu yıl içerisinde bir araya geleceği iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters