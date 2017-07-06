  • 06 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Putin ile Netanyahu Suriyeyi görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

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Putin ile Netanyahu Suriyeyi görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana konusu büyük oranda Suriye'deki durumlar oldu." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, geçen aylarda Putin ile birçok kez yaptığı telefon görüşmelerinde, İran ve Hizbullah'ın Suriye'de giderek artan etkisinden ve askeri varlığından endişe duyduklarını dile getirmişti.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Etiketler: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, israil başbakanı netanyahu
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