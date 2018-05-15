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Putin ile Macron arasında İran ve Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile nükleer anlaşma ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

15 Mayıs 2018 Salı 13:46





