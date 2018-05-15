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Putin ile Macron arasında İran ve Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile nükleer anlaşma ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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Putin ile Macron arasında İran ve Suriye görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. 

İki lider İran nükleer anlaşmasına olan bağlılığını doğruladı.

Fransa'nın başlattığı telefon görüşmesinde Suriye’deki durumu ele alan liderler çözüm yollarını görüştüler.

Ayrıca Putin, 12 Mayıs’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği Paris’te düzenlenen terör saldırısı için Macron’a başsağlığı diledi.

Putin, dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano ile yaptığı görüşmeyle ilgili Macron’u bilgilendirdi.

Öte yandan, Macron gelecek hafta yapılacak ekonomik foruma katılmak üzere Rusya’yı ziyaret edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: Macron, Putin, fransa
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