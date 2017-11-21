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Putin ile Esed görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşme Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirve öncesi gerçekleşti.

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Putin ile Esed görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşme Pazartesi günü gerçekleşti. Ancak ayrıntılar bir gün sonra açıklandı. 

Görüşmede Putin'in, artık askeri operasyonlarda önemli bir aşamaya gelindiğini bundan sonra yapılacak en önemli şeyin siyasi sorunlar üzerinde ilerlemek olduğunu söylediği belirtiliyor.  

Reuters'in haberine göre Esed de Putin ile aynı görüşte. Esed, Rusya Devlet Başkanı'na, "Şu anda bulunduğumuz yerde, mevcut durumun siyasi anlamda adım atılmasına izin verdiğini düşünüyoruz. Dış aktörlerin siyasi süreci etkilememesi için Rusya'nın desteğine güveniyoruz" dedi.  

Ayrıca Putin, Esed'e Astana barış sürecinin önemli bir adım olduğunu anlattı.

Putin, Suriye konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri dahil bölgesel liderlerle görüşeceğini dile getirdi.  

 

Kaynak:AA

Etiketler: Putin, Esed
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