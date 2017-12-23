Putin, hokey yıldızlarıyla dostluk maçı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce at üstünde, savaş uçağı kokpitinde ve judo minderinde görüntülenmişti.

Putin bu kez de, başkent Moskova’daki ünlü Kızıl Meydan’da kurulan buz pistinde dostluk maçı yaptı.

Oyuncular Devlet Başkanı ve hokey yıldızları olunca maç büyük ilgi gördü.

Putin’in ekibinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ünlü birçok Rus hokey yıldızı da yer aldı.

Putin, adı yazılı formasıyla maça çıkarken ekip arkadaşlarıyla selamlaştı ve yerini aldı.

Daha önce böyle dostluk maçlarına katılan Putin hokey diskini kaleye sokmak için ter döktü.

Devre arasında oyuncularla çay molası veren Devlet Başkanı Putin, maç bitiminde de aile fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: TRT Haber