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Putin Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından Güvenlik Konseyini topladı.

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Putin Güvenlik Konseyini topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından Güvenlik Konseyini topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki son gelişmelerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin rejime ait hava üssünü vurması "saldırganlık eylemi" olarak nitelendirilerek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Bu tür agresif eylemlerin uluslararası terörizmle mücadeleyi kötü etkileyeceğine dikkat çekilen açıklamada, son gelişmelerin Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği ifade edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına, Başbakan Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iç ve dış istihbarat servisi başkanları ile ilgili diğer üst düzey isimler katıldı.

Etiketler: rusya devlet başkanı putin, Güvenlik Konseyi
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