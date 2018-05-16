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Putin: Füze taşıyan gemilerimiz Akdeniz'de kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemilerinin, Akdeniz’de sürekli nöbette olacağını açıkladı.

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Putin: Füze taşıyan gemilerimiz Akdenizde kalacak

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Soçi’de yaptığı görüşmede, uzun mesafeli deniz tatbikatlarının ve seyirlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl içerisinde toplam 102 gemi ve denizaltı seferinin planlandığını anlatan Putin, “Suriye’deki uluslararası teröristlerin saldırı yapma riskinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemileri Akdeniz’de sürekli nöbette olacak.” dedi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik menzile sahip Rus yapımı Kalibr füzeleri, Suriye’de ilk kez Ekim 2015’te kullanılmıştı.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Soçi’de yaptığı görüşmede, uzun mesafeli deniz tatbikatlarının ve seyirlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
 
Bu yıl içerisinde toplam 102 gemi ve denizaltı seferinin planlandığını anlatan Putin, “Suriye’deki uluslararası teröristlerin saldırı yapma riskinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemileri Akdeniz’de sürekli nöbette olacak.” dedi.
 
Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik menzile sahip Rus yapımı Kalibr füzeleri, Suriye’de ilk kez Ekim 2015’te kullanılmıştı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Putin, güümlü füze
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