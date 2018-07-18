Putin, Fox News sunucusunun uzattığı kağıdı almadı: Onu masaya koy

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan Fox News'a verdiği röportajda, Rusya-ABD ilişkilerinde gündemde olan bazı konular hakkında açıklamalar yaptı.

"Trump'ı takibe almadık"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ellerinde ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle ilgili "uygunsuz görüntüler olmadığını" ve "bazı insanların, ülkesinin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini düşünmelerinin son derece saçma" olduğunu söyledi.

Putin, Trump'ın takip edilip edilmediği sorusuna, "Özel Kuvvetler'in her gün onları gözetlediğini mi düşünüyorsunuz? Biz sizin gibi, ABD gibi yapmıyoruz. Bunun için yeterli kaynaklarımız yok. Tam devlet kontrolü sağlamak için yeterli insan gücümüz yok. Planlarımızın parçası değil bu. Trump'a karşı böyle bir şey yapmadığımız da çok açık" cevabını verdi.

Rus lider, ABD-Rusya ilişkilerinin "Amerika'nın iç siyasetindeki çatışmalar" tarafından rehin alınamayacağını belirtti.

Sunucunun uzattığı raporu geri çevirdi

Fox News sunucusunun, 12 Rus istihbarat üyesi hakkındaki raporu Putin'e vermek istemesi üzerine Rus lider, sunucuya kağıtları masaya koymasını işaret edip şunları söyledi:

"Her şeyden önce Rusya bir devlet olarak, ABD'nin iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmedi, seçimlere hiç etmedi."

"Başkanlığa adaylığını koymadan önce ilgi alanımıza girmiyordu"

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu söylerken Başkan Trump'a hakaret etmek, kabalık etmek istemem ama Başkanlığa adaylığını koymadan önce bizim ilgi alanımıza girmiyordu.

Zengin biriydi ama ABD'de çok zengin var. İnşaat sektöründeydi. Güzellik yarışmaları düzenliyordu. Ama hayır, hiç kimse Başkanlık için adaylığını koyacağını düşünemezdi."

Kaynak: BBC News