Putin: Dünyanın her yerine ulaşabilecek füze geliştirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Füzesavarların düşüremeyeceği yeni bir füze başlığı geliştirdik. Yeni füze başlığımız, dünyanın her yerine ulaşabilecek kapasitede" dedi.
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