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Putin: Dünyanın her yerine ulaşabilecek füze geliştirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Füzesavarların düşüremeyeceği yeni bir füze başlığı geliştirdik. Yeni füze başlığımız, dünyanın her yerine ulaşabilecek kapasitede" dedi.

01 Mart 2018 Perşembe 13:50



