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Putin buz gibi suya girdi

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle yapılan ayinlerde yüzlerce Ortodoks ve Rusya Devlet Başkanı Putin buzlu suya girdi.

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Rusya, Ortodoks Noel'ini kutladı.

Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı. Soğuk havaya aldırış edilmedi, gece yarısından itibaren Ortodokslar törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere büyük ilgi gösterdi.

Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz oldu.

AA

Etiketler: vladimir putin, rusya
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