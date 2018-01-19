Putin buz gibi suya girdi





Rusya, Ortodoks Noel'ini kutladı.

Kutlamalar için Rusya genelinde donan nehir ve göllerde özel delikler açıldı. Soğuk havaya aldırış edilmedi, gece yarısından itibaren Ortodokslar törenlerle buzlu suya daldı.

Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü vesilesiyle yapılan ayinlere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Ülkenin doğu kesimlerinde ve Sibirya'da sıfırın altında 40 dereceyi gören hava sıcaklığına rağmen, Ruslar ayinlere büyük ilgi gösterdi.

Nehir ve göllere giren Ruslar temsili olarak vaftiz oldu.



AA