  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Putin, başbakanlık için bir kez daha Medvedev’i aday gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin töreninin ardından başbakanlık için bir kez daha Dimitriy Medvedev’i aday gösterdi.

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Putin, başbakanlık için bir kez daha Medvedevi aday gösterdi

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Putin’in Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya başbakan adayı olarak Medvedev’i gösterdiği belirtildi. 

Anayasa gereği hükümet istifa etti

Putin'in bugün Kremlin’de düzenlenen törenle yemin ederek yeni devlet başkanlığı dönemine başlamasının ardından anayasa gereği hükümet istifa etti.

Medvedev, 8 Mayıs 2012'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

Rusya'yı 18 yıldır yöneten Putin geçen mart ayında yapılan seçimlerde elde ettiği başarıyla normal şartlarda 6 yıl sürecek yeni dönemine bugün yemin ederek başladı.

Kaynak: AA

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