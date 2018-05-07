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Putin, başbakanlık için bir kez daha Medvedev’i aday gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin töreninin ardından başbakanlık için bir kez daha Dimitriy Medvedev’i aday gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:58





