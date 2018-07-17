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Putin: ABD seçimlerine müdahale iddiası siyasi bir oyun

Amerikan Fox televizyonuna mülakat veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Helsinki zirvesinde neler konuştuklarına dair detayları paylaştı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 2 saat süren bir zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Putin, Fox TV'de görüşmeye ve Rusya'nın ABD politikasına dair açıklamalar yaptı.

"Müdahale iddiası siyasi bir oyun"

Putin, Rusya'nın ABD başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları için,  "Bu iddia siyasi bir oyun. ABD ile ilişkilerimize zarar vermesine izin vermemeliyiz. ABD'de ülke içi siyasi mücadelenin, siyasi oyunların parçası. Dolayısıyla bu konu ile zerre kadar ilgilenmiyorum.Bu meselenin iki ülke arasındaki ilişkileri rehin almasına müsade etmemeliyiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, "bu tür kirli metotlar kullanılmasının Amerikan demokrasisi için gurur duyulacak bir şey olmadığını" söyledi.

Start Anlaşması

2010'da imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Start) süresinin 2021'de dolacağını hatırlatan Putin, "Başkan Trump'a Nükleer Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın süresini uzatmaya hazır olduğumuzu söyledim" dedi. 

Ancak Putin, öncelikle bazı konular üzerinde uzlaşı sağlanması gerektiğini belirterek, "Sanırım ABD, anlaşmaya tam olarak uymuyor. Ancak buna uzmanlar karar verecek" diye konuştu.

Skripal krizi

Putin'e, eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili İngiltere'nin suçlamaları da soruldu. Putin, "Bunlar asılsız suçlamalar. İngiltere'nin iç meseleleri yüzünden ortaya atılmış olabilir" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim, rusya, Putin, abd, Trump, Skripal, nükleer, Start Anlaşması
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