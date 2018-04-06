Putin, 12 askeri personeli görevden aldı

Yapılan resmi açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görevden aldığı askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi. 11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığı ise bilinmiyor.

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle:

- İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev

- Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov

- İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk

- Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov

- İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko

- Araştırma Komitesinin Sverdlovsk Bölgesi Daire Başkanı, General - Teğmen Valery Zadorin.

- Araştırma Komitesinin Krasnoyarsk Bölgesi Başkanı General-Teğmen Igor Napalkov

- Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, General Alexander Pervuhin

- Araştırma Komitesi Penzen Bölgesinin Araştırma Dairesi Başkanı General-Teğmen Oleg Troşin.

- Soruşturma Komitesi Belgorod Bölgesi Soruşturma Dairesi Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Sergeyev.

- Soruşturma Komitesi Pskovsk Bölgesi Soruşturma Bölümü Başkanı, Binbaşı-General Oleg Tuşmalov.

- Udmurtya Cumhuriyeti Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı Albay Vladimir Doronin

Bir süre önce Rusya’nın Kemerovo şehrinde bir AVM’de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti. Rus lider Putin, yangının sebebini "ihmalkarlık’ ve ‘sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: İHA, AA