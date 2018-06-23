Puma Messi apartman dairesinde yaşıyor

Rusya'da bir apartman dairesinde yaşayan puma, Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılmasından dolayı Messi ismini aldı. Sağlık problemleri nedeniyle ortalama bir Puma’nın üçte ikisi kadar olan Messi, bir kedinin 10 katı büyüklüğüne sahip.

Messi vaktinin çoğunu sahipleri Mariya- Alexander Dimitriev çifti ile bir oda bir salon büyüklüğündeki evde geçiriyor.

Adından dolayı mı bilinmez, Messi'nin en sevdiği oyuncağı futbol topu.

Messi'nin tasmasıyla parkta gezintiye çıktığı zamanlar ise mutluluğuna diyecek yok. Çünkü onun için bazen küçük bir dairede yaşamak sıkıcı olabiliyor. Messi böyle zamanlarda pencereden dışarıyı izliyor.

Messi'yi bebekken bir hayvanat bahçesinden satın alan çift, ev içinde büyük bir kediyle yaşamanın zor olduğunu ancak Messi’nin tehlikeli olmadığını ve şimdiye kadar kimseye saldırmadığını söylüyor.

Messi'nin bir evde yaşamasına karşı çıkan hayvan hakları savunucuları, onun doğaya salıverilmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber