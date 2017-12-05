Puigdemont hakkındaki tutuklama talebi geri çekildi

İspanya Yüksek Mahkemesi, görevinden azledilen Katalan lider Carles Puigdemont'a ilişkin yeni bir karar verdi.

Mahkeme, Brüksel'de bulunan Puigdemont ve 4 eski bakan hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebini geri çekti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, gerekçe olarak Puigdemont ve 4 eski bakanın 21 Aralık'taki seçimlere katılmak için ülkeye dönme yönündeki isteklerini gösterdi.

Uluslararası tutuklama kararı geri çekilse de, Mahkeme Başkanı, eski Katalan yöneticilerin İspanya'ya döndüklerinde gözaltına alınabileceklerini söyledi.

Tek taraflı bağımsızlık ilanın ardından Puigdemont ve 4 eski bakan Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti.

İspanya ise Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Eski Katalan yöneticiler, "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Puigdoment ve 4 eski bakan dün, Brüksel'de mahkeme karşısına çıkmıştı.

İspanya'ya iade edilip edilmeyeceklerinin görüşüldüğü duruşma, 14 Aralık'a ertelenmişti.

TRT HABER