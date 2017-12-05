  • 05 ARALIK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.867
    EURO 4.59
  • BIST 106038.9
    ALTIN 158.561
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Puigdemont hakkındaki tutuklama talebi geri çekildi

Puigdemont hakkındaki tutuklama talebi geri çekildi

Eski Katalan lider Puigdemont ve 4 eski bakan hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebi geri çekildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Puigdemont hakkındaki tutuklama talebi geri çekildi

İspanya Yüksek Mahkemesi, görevinden azledilen Katalan lider Carles Puigdemont'a ilişkin yeni bir karar verdi.

Mahkeme, Brüksel'de bulunan Puigdemont ve 4 eski bakan hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebini geri çekti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, gerekçe olarak Puigdemont ve 4 eski bakanın 21 Aralık'taki seçimlere katılmak için ülkeye dönme yönündeki isteklerini gösterdi.

Uluslararası tutuklama kararı geri çekilse de, Mahkeme Başkanı, eski Katalan yöneticilerin İspanya'ya döndüklerinde gözaltına alınabileceklerini söyledi.

Tek taraflı bağımsızlık ilanın ardından Puigdemont ve 4 eski bakan Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti.

İspanya ise Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Eski Katalan yöneticiler, "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Puigdoment ve 4 eski bakan dün, Brüksel'de mahkeme karşısına çıkmıştı.

İspanya'ya iade edilip edilmeyeceklerinin görüşüldüğü duruşma, 14 Aralık'a ertelenmişti.

TRT HABER 

Etiketler: İspanya, puigdemont, tutuklama talebi, katalan yöneticiler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER