PTT Fırat Kalkanı bölgesinde

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat kalkanı Harekatıyla DEAŞ’tan kurtarılan bölgelere eğitim, sağlık, güvenlik alanlarında destek sağlıyor.
PTT'nin bölgeye açacağı şubelerle, bu desteğe, kısa süre içinde posta, banka ve lojistik hizmetlerinin de eklenmesi bekleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'nun şubat ayında kurtardığı Bab ilçesinde PTT'nin hizmet sunacağı binanın tadilatında sona gelindi.
PTT, hayatın normale döndüğü Bab'ın yanı sıra, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında, Suriye tarafındaki Çobanbey beldesinde de hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısına denk düşen Cerablus'ta da geçen ay, henüz resmi açılış töreni yapılmayan PTT şubesi hizmete girmişti.
24 Ağustos 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, bu sene Mart ayında başarıyla sona ermişti.
Kaynak: AA