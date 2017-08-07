Prenses Diana'nın özel görüntüleri yayımlandı

İngiltere'deki "Channel 4" televizyonu, Diana'nın özel açıklamalarınının yer aldığı, "Kendi sözleriyle Diana" adlı belgeseli izleyicileriyle buluşturdu.

Belgeselde, Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra 1997'de Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Diana'nın evlilik hayatına ilişkin açıklamaları yer alıyor.

Görüntülerde, eşi Charles tarafından aldatıldığını ve bir gün ağlayarak Kraliçe 2. Elizabeth'e gittiğini anlatan Diana, Kraliçe'nin kendisine, "Ne yapman gerektiğini bilmiyorum. Charles, ümitsiz bir vaka." dediğini aktarıyor ve bu cevabın kendisinde travmaya neden olduğunu söylüyor.

Charles'ın travmatik cevabı

Diana, nişanlılık dönemlerinde bir gazetecinin, "Aşık mısınız?" sorusunu kendisinin, "Evet, aşığız." diyerek yanıtladığını ancak Charles'ın ise "Aşık olmak her ne demekse." cevabı verdiğini belirtiyor ve bu yanıtın kendisinde travma etkisi oluşturduğunu dile getiriyor.

Bir başka bölümde de Diana, koruma polisiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf ediyor. Diana, bu ilişkinin kraliyet ailesinde kıskançlıkla karşılandığını ve polisin görevinden uzaklaştırıldıktan sonra kazada öldüğünü, böylece "sahip olduğu en iyi arkadaşı kaybettiğini" anlatıyor.

Diana'nın adını vermeden söz ettiği koruma polisi Barry Mannakee, 1986 yılında kraliyet hizmetindeki görevinden alındıktan 8 ay sonra 15 Mayıs 1987'de motorsiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Hem Prenses Diana'nın hem de Mannakee’nin ölümü üzerindeki şüpheler, bugün de pek çok "komplo teorisi"ne konu olmayı sürdürüyor.

31 Ağustos'a kadar yayımlanacak

Kraliyet ailesi ile Diana'nın yakın çevresinin itirazlarına karşın ekrana getirilen görüntüler, Diana'nın ölüm yılı olan 31 Ağustos’a kadar her hafta yayımlanmaya devam edecek.

Görüntülerin, Diana'nın aldığı konuşma dersleri sırasında izni dahilinde çekildiği belirtiliyor. Toplamda 50 saati bulan ve 12 kasede sığan görüntülerin 7 kasetlik bölümü, 2001'de Diana'nın kahyası Paul Burnell'in evine yapılan polis baskınında ele geçirilmişti.

Diana'nın konuşma eğitmeni ve görüntüleri çeken kişi olan Peter Settelen, kasetleri geri almak için dava açmış, alınca da ABD televizyon kanalı NBC'ye satmıştı.

Görüntülerin bir kısmı, 2004 yılında bu kanal tarafından yayımlanmıştı.

İngiliz polisi soruşturdu

Charles ve Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı. Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard, Diana'nın ölümüne ilişkin iddiaları araştırmak üzere 2004 yılında "Paget Operasyonu" adlı soruşturma açmış, 2008'de sonuçlanan soruşturmada Diana'nın kendisini takip eden paparazzilerin hatalı davranışları yüzünden hayatını kaybettiği sonucuna ulaşılmıştı. Soruşturmada İngiliz gizli servisinin kazadaki dahli, Diana'nın hamile olup olmadığı ve Dodi El Fayed ile nişanlanmak üzere olup olmadığı gibi sorulara da yanıt aranmıştı.

Prens Charles, Diana'nın ölümünden 8 yıl sonra, 9 Nisan 2005'te Camilla Parker Bowles ile evlenmişti.