Prens Harry ve Meghan Markle evlendi

Aylardır beklenen ve 178 trilyon harcanan düğün için davetliler St George Kilisesi'ne akın etti.

Düğüne katılanlar arasında spor ve sanat dünyasından ünlü isimler dikkati çekti.

İngiliz kraliyet ailesinin ilk melez gelini, halkın sevgi gösterileri arasında kiliseye gitti.

Meghan Markle sade gelinliği ve metrelerce uzayan kuyruğuyla göz doldurdu.

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken Markle'a, babasının düğüne katılmaması nedeniyle, kilisedeki yürüyüşünde Prens Charles eşlik etti.

Prens Harry'nin heyecanlı olduğu görüldü.

Markle'ın annesi de gözyaşlarını tutamadı.

Çift birbirlerine bağlılık sözü verdi.

Çift, Prens William ve Kate Middleton'ın ikamet ettiği Kensington Sarayı’nda bulunan 21 odalı dairede yaşayacak.

Kaynak: TRT Haber, Reuters