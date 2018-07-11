Potoçari Anıt Mezarlığı cenaze töreninin ardından sessizliğe gömüldü

Srebrenitsa katliamı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendiriliyor.

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanının daha toprağa verilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe gömüldü.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim

Bosna Hersek Srebrenitsa'da gerçekleştirilen soykırımın 23. yılı dolayısıyla toplu cenaze ve anma töreni düzenlendi.

Törene katılmak üzere, sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari'ye gelen yaklaşık on bin kişi, törenin ardından evlerine döndü. Soykırım kurbanlarının defnedildiği anıt mezarlıkta yeniden sessizlik hakim oldu.

En genci 15, en yaşlısı 71 yaşında

Törenleri takip eden yerel ve uluslararası medya kuruluşları da son yayınlarını gerçekleştirip Potoçari'den ayrılırdı. Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, kalabalığın ayrılmasının ardından anıt mezarlığı temizledi.

Kimlik tespiti yapılan 35 kurbanın toprağa verilmesinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 610'a yükseldi.

Bu yıl defnedilen kurbanların en genci 16 yaşındayken öldürülen Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Sahin Halilovic.

Kaynak: AA