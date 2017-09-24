Porto Riko'yu ekonomik krizin ardından kasırgalar vurdu

Porto Riko, içinde bulunduğu ekonomik krizin ardından, önce Irma, ardından Maria kasırgalarıyla, 80 yılın en ağır doğal felaketiyle zor günler geçiriyor.

Yaklaşık 3 milyon 400 bin nüfusa sahip olan ve ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko, içinde bulunduğu ekonomik krizin ardından, önce Irma, ardından Maria kasırgalarıyla, 80 yılın en ağır doğal felaketiyle zor günler geçiriyor.

Adı İspanyolca "Zengin Liman" olan ve gittikçe fakirleşen ada, birer hafta arayla iki defa üst üste yüksek şiddetli kasırgaların etkisi altında büyük bir yıkıma uğradı.

Şu ana kadar 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve elektrik, su ve telefon hatlarının kesildiği Porto Riko'da hayat tam anlamıyla felç olurken, adanın en fazla göç verdiği ABD eyaletlerinden New York, bölgeye yardım eli uzattı.

Porto Riko'ya yardım malzemesi götüren Demokrat Partili New York Valisi Andrew Cuomo ve New Yorklu Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez, su, hazır gıda, elektrik jeneratörü ve çok sayıda battaniyeden oluşan yardım malzemesini, uçakla bölgeye götürdü.

New York Valisi Cuomo JFK Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Porto Riko'da yakınları bulunan bir çok New Yorklunun akrabalarıyla iletişim kuramadığını belirtirken, bunun "duygusal ve derinden etkileyici bir dönem" olduğunu söyledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, Porto Riko'ya gönderilmek üzere, kentin Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn ve Staten Island bölgelerindeki itfaiye istasyonlarında, başta gıda ve giyecek maddeleri olmak üzere yardım toplama noktaları kurdu.

Bu arada bir çok ünlü Porto Rikolu da sosyal medya üzerinden para yardımı kampanyası başlattı.

Karanlık sokaklarda arama-kurtarma çalışması

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) ekipleri de elektriklerin kesik olduğu Porto Riko'nun karanlık sokaklarında arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Kasırgaların Guajataca Barajı'nda çatlak oluşturması nedeniyle, 70 bin kişinin yaşadığı Isabela ve Quebradillas bölgelerinde bulunanların tahliye edildiği, adaya elektrik verilmesinin uzun süreceği bildirildi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, rüzgarın enerji hatlarına büyük zarar verdiğini ve tüm adanın elektriğe yeniden kavuşmasının bir ayı bulabileceğini söyledi.