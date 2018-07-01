Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

San Juan eyaletinin kuzeyindeki Rio Grande'de, özel bir şirkete ait helikopter plaja düştü.
İçinde 4 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Karayipler Porto Riko'da meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
San Juan eyaletinin kuzeyindeki Rio Grande'de, özel bir şirkete ait helikopter plaja düştü.
İçinde 4 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA