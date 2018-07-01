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Porto Riko'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Karayipler Porto Riko'da meydana gelen helikopter kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Porto Rikoda helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

San Juan eyaletinin kuzeyindeki Rio Grande'de, özel bir şirkete ait helikopter plaja düştü.

İçinde 4 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: helikopter kazası, Porto Riko
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