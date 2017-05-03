  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Porto Riko, iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor

Dış işlerinde ABD'ye bağlı olan özerk Karayip adası Porto Riko, yaklaşık 73 milyar dolarlık kamu borcunu ödemeyediği için iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor.

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Porto Riko, iflas bayrağını çekmeye hazırlanıyor

Uzun süredir borç krizinden çıkamayan Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, adanın kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamadığından ötürü federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

İç işlerinde bağımsız olmasına karşın ABD toprağı statüsüne sahip olan Porto Riko, başvurunun kabul edilmesi durumunda diğer Amerikan eyaletleri ve kentlerinden farklı bir iflas sürecine tabi tutulacak.

ABD yönetimi tarafından adadaki borç krizine yönelik olarak geçen yıl çıkarılan “Porto Riko Denetim, Yönetim ve Ekonomik İstikrar Yasası” (PROMESA) çerçevesinde borç yapılandırmasına gidebilecek Porto Riko hükümeti, böylece kreditörlerinden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.

Ada, eski Başkan Barack Obama'nın imzasını taşıyan bu yasa sayesinde borçlarının bir bölümünü, geçen yılın temmuz ayından bu yana dondurmuştu.

Etiketler: Porto Riko, porto riko iflas
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