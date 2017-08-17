Portekiz'deki orman yangınlarıyla ilgili 91 kişi gözaltında

Portekiz'de bir haftadır devam eden orman yangınlarıyla ilişkili olduklarından şüphelenilen 91 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 91 kişi, yangınları kasten çıkardıkları ya da ihmal sonucu yangına neden oldukları şüphesiyle güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğü, 9 Ağustos'tan beri süren 150 yangında 86 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuraklık, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar sebebiyle yangınların söndürülmesinde güçlük çekildiği kaydediliyor.

Lizbon'un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragao Grande dağlık bölgesinde Haziran'da çıkan orman yangınında 64 kişi yaşamını yitirmişti.