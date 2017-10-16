Portekiz'deki orman yangınlarında 27 kişi öldü

Portekiz Sivil Koruma Kurumu, ülkenin orta ve kuzey kesimlerde çıkan orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlerin sayısının 27 olduğunu açıkladı.

Sivil Koruma Kurumu Başkanı Patricia Gaspar, basına verdiği bilgilerde, hafta sonunda ülkede 500'den fazla noktada çıkan orman yangınlarının özellikle Coimbra, Valença, Serta, Viana do Castelo, Braga, Viseu ve Monçao kentleri yakınlarındaki alanları etkisi altına aldığını duyurdu.

Gaspar, 27 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 17'si itfaiye ve 6'sı sivil yardım ekibi mensubu olmak üzere 50 kişinin yaralandığını, bunlardan 15'inin sağlık durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Gaspar, 108 yerde aktif durumdaki yangınları kontrol altına almak için 5 bin itfaiye görevlisinin çalıştığını kaydetti.

Yetkililer, 30 dereceye varan hava sıcaklığının, yüzde 20 oranındaki nemin, kuraklığın ve rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıdığını belirtti. "Dışarıdan itfaiyeci getirtemeyiz" açıklamasında bulunan hükümet yetkilileri, halktan yangın söndürme çalışmalarına yardım etmesini istedi.

Orman yangınlarında kötü bir yıl geçiren Portekiz'de 2017 yılı içerisinde 150 bin hektardan fazla ormanlık alan kül olurken, geçen haziran ayında Pedrogao'daki yangınlarda 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İspanya'nın kuzey batısındaki Galisya bölgesindeki yangınlarda da ölenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, incelemelerde bulunmak üzere Galisya'ya gitti. Yerel yönetim yetkilileri 105 noktada devam eden yangınların, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ettiği açıkladı.

İspanya ve Portekiz'deki yangınların olduğu bölgelerde acil durum ilan edilirken, binlerce kişinin evlerini terk ettiği, yolların ve okulların kapandığı aktarıldı. AA