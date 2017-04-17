Portekiz'de uçak kazası: 5 ölü

Portekiz'de, Marsilya'ya giden küçük bir uçağın süpermarket yakınına düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Portekizli yetkililer, Lizbon'un kuzeyindeki Cascais kentinin Tires ilçesinde küçük bir uçağın süpermarket yakınına düştüğünü bildirdi.

Yetkililer, kaza sonucu uçaktaki 4 kişi ile o sırada uçağın düştüğü yerde bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İsviçre'ye ait özel uçağın pilotunun Fransız, 3 yolcunun İsviçre vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda sivil savunma görevlisi, itfaiye ekibi ve ambulansın gönderildiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, görgü tanıklarının uçağın havadayken patladığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi.