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Portakal büyüklüğündeki dolu araçları hurdaya çevirdi

Arjantin'in Corrientes bölgesinde yağan dolu bölgedeki araçlarda ve evlerde büyük hasara sebep oldu.

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Portakal büyüklüğündeki dolu araçları hurdaya çevirdi

Arjantin'in Corrientes bölgesinde yağan dolu bölgedeki araçlarda ve evlerde büyük hasara neden oldu. 

Bölgede devam eden yağmur öğlen saatlerinde aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz ve portakal büyüklüğünde yağan doğu taneleri bazı araçlarda büyük bir kaza yapmışcasına hasara neden oldu.

Kaya büyüklüğünde doluların yağdığı bölgede 20 aracın ön camları kırıldı, araçların üst tarafları çöktü

Corrientes halkı böyle bir dolu ile şu ana kadar hiç karşılaşmadıklarını ifade etti. Etkili olan sıradışı dolu sonrasında Corrientes halkı yolda kalan araçlara yardım etti. Çok sayıda araçta ve evde ağır hasar oluştu.

Etkili olan dolu yağışı esnasında bazı düşen dolu taneleri insan avucuna sığmayacak büyüklükteydi. Sıradışı o dolulardan biri böyle fotoğraflandı.

Etiketler: Arjantin, corrientes, arjantin dolu
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