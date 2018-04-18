  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Porsche'de 'manipülasyon' araması

Porsche'de 'manipülasyon' araması

Almanya’da dizel araçlarda egzoz salımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında Porsche şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik arama yapıldı.

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Porschede manipülasyon araması

Stuttgart Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Stuttgart Savcılığı’na bağlı 30, Münih Savcılığı’na bağlı 3 savcının yaklaşık 160 polis ile Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde toplam 10 yerde arama yaptığı ifade edildi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi. Diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedildi.

Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinden yapılan açıklamada da yapılan aramalarda belgelere el konulduğu ifade edilerek, şirketin resmi makamlarla iş birliği içerisinde olduğu belirtildi.

Hileli yazılım kullanım iddialarıyla soruşturma başlatıldı

Almanya’da son dönemde önemli otomobil markalarına yönelik egzoz emisyon testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanım iddialarıyla soruşturma başlatıldı ve bir çok şirkette aramalar yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: porsche, manipülasyon, dizel
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