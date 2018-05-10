Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretinin fotoğrafları yayınlandı

Kuzey Kore'nin Güney ile barış anlaşması imzalaması, saat dilimini Güney Kore'ye göre ayarlaması ve son olarak dün 3 Amerikalı tutukluyu serbest bırakması...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan hamleler peş peşe geliyor.

Son zamanlarda bölgede olumlu rüzgarlar esmesine vesile olan hareketleriyle tüm dünyayı şaşırtan Kim, Haziran ayında da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu kritik zirve öncesi Kuzey Kore'yi ziyaret etti.

Ziyaretin fotoğrafları da paylaşıldı. İkilinin samimiyeti dikkat çekiyor.

Pompeo, Pyongyang'a ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla gitmişti.

Ziyarette konuşan Pompeo, ABD’nin Kore Yarımadası'nda barışı sağlamak için Kuzey Kore ile iş birliği yapmakta kararlı olduğunu söylemişti.

Mike Pompeo'nun Kuzey Kore'ye ziyaretini ABD Başkanı Trump, İran hakkında açıklamalar yaparken duyurmuştu.

Ayrıca Pompeo'nun, Nisan ayında henüz CIA Direktörü'yken Kuzey Kore'ye gizli bir ziyaret yaparak Kim Jong-un ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters