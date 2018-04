Pompeo ve Kim Jong-un görüşmesine Trump'tan ilk yorum

Donald Trump, Twitter mesajında, "Mike Pompeo ve Kim Jong-un geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'de buluştu. Görüşme oldukça sorunsuz geçti ve iyi ilişkiler kuruldu. Zirve buluşması için detaylar üzerinde çalışılıyor. Nükleerden arındırma, dünyanın yanı sıra Kuzey Kore için de muhteşem olacak." dedi.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!