Pompeo ve Kim Jong-un görüşmesine Trump'tan ilk yorum

Donald Trump, Twitter mesajında, "Mike Pompeo ve Kim Jong-un geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'de buluştu. Görüşme oldukça sorunsuz geçti ve iyi ilişkiler kuruldu. Zirve buluşması için detaylar üzerinde çalışılıyor. Nükleerden arındırma, dünyanın yanı sıra Kuzey Kore için de muhteşem olacak." dedi.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018

İlk üst düzey temas

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanı olarak onaylanmak üzere geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesinde ifade veren Pompeo, Kuzey Kore'de rejim değişikliğini desteklemediğini söyledi.

Kuzey Kore ve ABD buzları eritti

Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

Trump, 2017 yazında Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yapması üzerine Kore Yarımadası'nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini açıkladı.

"Kim ile görüşmek için sabırsızlanıyorum"

Başkan Trump, dün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki başkanlık köşkü Mara Lago'da yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" söyledi.

Haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığından bahseden Trump, "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmeler yapmaya başladıklarını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber