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Polonyalı tarihçi kedisine rağmen röportajı sürdürdü

Polonyalı tarihçi Jerzy Targalski'nin canlı yayın sırasında sahneye kedisi çıkınca, anlattıklarından çok minik dostu ilgi odağı oldu.

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Polonyalı tarihçi kedisine rağmen röportajı sürdürdü

Polonyalı tarihçi Dr. Jerzy Targalski, canlı yayında röportaj veriyordu. Ancak kedisi Lucio ilgi isteyince bir çırpıda sahibinin üstüne atlayıverdi

Targalski ise ciddi tarihi saptamalarını anlatmakta ısrarlıydı. Kuyruk önüne geldi; ancak büyük tarihçi hiç istifini bozmadı.

Kulağı, kedisinin kuşatması altındaydı, o yine devam etti. Konu çok ciddiydi.

Targalski Polonya'daki politik gerilimi ve gizli servislerin ülkedeki rolünü anlatıyordu.

Kedisi Lucio'nun ilgi görme isteği büyük olsa da, sahibinin tarihi tespitlerini anlatma azmini alt edemedi.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Jerzy Targalski, polonya
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