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Buradasınız : » » Polonya'dan İsrail'e rest: Nazilerle işbirliği yapıldığını söyleyene 3 yıl hapis

Polonya'dan İsrail'e rest: Nazilerle işbirliği yapıldığını söyleyene 3 yıl hapis

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığını söyleyenlere 3 yıl hapis cezası öngören yasayı onayladı.

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Polonyadan İsraile rest: Nazilerle işbirliği yapıldığını söyleyene 3 yıl hapis

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı döneminde Nazilerce işlenen suçlara katıldıklarını söyleyenlere 3 yıl hapis cezası öngören yasayı onayladığını açıkladı.

Duda, "Yasayı onaylamaya karar verdim. Ancak yasayı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri açık biçimde dışarı tutacak şekilde düzenlenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne yönlendireceğim" dedi.

İktidardaki nasyonalist ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından hazırlanan Ulusal Hafıza Enstitüsü Yasası’nda (Instytut Pamieci Narodowej) değişikliği öngören yasa tasarısı, Polonya Parlamentosu’nun üst kanadı Senato tarafından onaylanmıştı. 

İsrail sert tepki göstermişti

Kamusal alanda Polonya'yı Nazi Almanyasınca işlenmiş suçlar, insanlığa karşı işlenmiş diğer suçlar ve savaş suçlarından sorumlu olmakla suçlayan ya da bu suçlara iştirakı olduğunu söyleyenlere 3 yıl hapis ve para cezası öngören tasarıyı Senato'nun kabul etmesi, İsrail tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Başından beri tasarıya karşı çıkan İsrail, parlamentonun alt kanadı Sejm’de kabul edilen tasarının Senato’daki görüşmeler sırasında değişikliğe uğrayacağını umuyordu. Ancak tasarının değişikliğe gidilmeden Senato’dan geçmesi İsrail için şok etkisi oluşturdu. 

İsrailli Bakan, Polonya ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı

Öte yandan İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Polonya'ya yapmayı planladığı ziyaret, Varşova yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Bennett yazılı açıklamasında, "Soykırım sırasında Polonyalıların yaklaşık 200 bin Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olduğu şeklindeki açıklamam nedeniyle Polonya hükümeti ziyaretimi iptal etti. Gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: İHA, TRT Haber, AA

Etiketler: soykırım, polonya, israil, andrzej duda
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