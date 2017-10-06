Polonya'da şiddetli fırtına: 2 ölü, 39 yaralı

İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, ülkenin batısını etkisi altına alan şiddetli fırtınanın 67 yaşındaki bir erkek ile 58 yaşındaki bir kadının ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı.

Fratczak, fırtına nedeniyle devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu binlerce eve elektrik verilemediğini söyledi.

Bu arada Başbakan Beata Szydlo, fırtınadan zarar gören Zielona Gora kentini ziyaret ederek yerel yetkililerle görüştü. Szydlo, görüşmelerde, fırtınanın yol açtığı zararların telafisi için mağdurlara maddi yardımda bulunulacağını ifade etti.