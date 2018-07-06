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Polonya'da savaş uçağı düştü

Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü, pilotunun öldüğü açıklandı.

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Polonyada savaş uçağı düştü

Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, düzenlediği basın toplantısında Malbork Hava Üssü'nden kalkan Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağının 50 kilometre uzaklıktaki Paslek kasabasına düştüğünü açıkladı.

Uçağın yerleşim biriminin yaklaşık 500 metre uzağına düştüğünü kaydeden Bakan Blaszczak, kaza sebebi anlaşılana kadar MiG-29 tipi uçakların kullanımının askıya alındığını belirtti.

Uçak düşmeden önce atlamasına rağmen pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Aralıkta MiG-29 tipi bir savaş uçağı, başkent Varşova yakınlarındaki Minsk Mazowiecki askeri havaalanına dönerken düşmüştü.

Kaynak: AA
 

Etiketler: savaş uçağı, polonya
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