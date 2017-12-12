Polonya'da Morawiecki dönemi başladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen hafta istifa eden Beata Szydlo'nun yerine Mateusz Morawiecki'yi başbakan olarak atadı.

Yeni başbakan ve hükümet üyeleri, yemin ederek görevlerine başladı. Beata Szydlo'nun başbakan yardımcılığı görevini üstlendiği yeni hükümette herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Morawiecki, başbakanlığın yanı sıra Kalkınma ve Maliye Bakanlığı görevini de sürdürecek.

Morawiecki’nin başbakanlığındaki hükümetin parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Oylamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Polonya Hükümet Sözcüsü Beata Mazurek, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Szydlo'nun Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Yönetim Kurulu toplantısında sunduğu istifasının kabul edildiğini, parti yönetim kurulunun Mateusz Morawiecki'yi başbakan adayı olarak gösterdiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Duda, 8 Aralık'ta Başbakan Yardımcısı, Kalkınma ve Maliye Bakanı Mateusz Morawiecki'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.