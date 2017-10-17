Polonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna yemek verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 22.20'de Polonya'nın başkenti Varşova'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okecie Havalimanı'nda, Polonya Devlet Sekreteri Wojciech Kolarski, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, büyükelçilik personeli ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.