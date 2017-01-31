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Polonya sığınmacı kabulünü zorlaştırıyor

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak, yabancılarla ilgili kanununda değişiklik yapacaklarını ve ülkeye girecek sığınmacılara sınırlama getirileceğini söyledi.

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Polonya sığınmacı kabulünü zorlaştırıyor

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak,yaptığı açıklamada, Polonya'da yabancılarla ilgili kanunda çeşitli değişikliklerin yapılacağını ve bu kapsamda sığınmacı başvurularının sınırda incelenip 28 gün içinde karar verileceğini belirtti.

Yapılacak değişiklikte Fransa, Almanya ve Macaristan'ın örnek alındığını, tasarının AB standartları ve Schengen kuralları ile uyumlu olduğunu iddia eden Blaszczak, ''Öncelikli hedefimiz güvenlik ve sınırların daha iyi kontrol edilebilmesi. Ayrıca yasa dışı bir şekilde ülkeye giren ya da girme teşebbüsünde bulunan sığınmacıların sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak.'' dedi.

Polonya'da sığınmacı başvurularının karara bağlanmasının hali hazırda ortalama 6 ay sürdüğünü, birçok durumda ise sığınmacıların verilen karara itiraz ederek Polonya'da yıllarca yasa dışı yaşayabildiğini savunan Blaszczak, planlanan düzenlemenin çocuk ve hastaları kapsamadığını bildirdi.

'Hiç kimse AB üyelerine sığınmacı alma konusunda baskı yapamaz'

Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski ise yaptığı açıklamada ''Sığınmacıları kabul etmek ülkelerin iş gücü piyasasına ve demografik yapısına bağlıdır. Hiç kimse Avrupa Birliği üyelerine sığınmacı alma konusunda baskı yapamaz.'' ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Polonya'ya 12 bin 300 kişi iltica başvurusunda bulunurken sadece 390 kişiye mülteci statüsü verildi.

Etiketler: polonya, sığınmacı, sınırlama
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