Polonya hükümeti tartışmalı Holokost yasasını değiştirdi

Polonya'da Yahudi Soykırımı'nda (Holokost) hükümetin Nazilerle suç ortaklığı yaptığını ifade edenlere hapis cezası veren yasa, çeşitli kesimlerden gelen eleştiriler ve İsrail'in infialinin ardından değiştirildi.

Değişiklikle, Nazi suçlarını Polonya milletine veya devletine ithaf etmekten dolayı suçlu bulunan herkes için üç yıla kadar hapis cezası veya para cezaları kaldırıldı.

388 oyla kabul edildi

Meclis'te yapılan oylamada, para ya da 3 yıla kadar varan hapis cezalarını kaldıran değişiklik lehine 388 oy kullanılırken, 25 aleyhte ve 5 çekimser oy çıktı.

Senato tarafından onaylanan yasanın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Polonya'nın sağcı Başbakanı Mateusz Morawiecki, milletvekillerine yaptığı konuşmasında Polonya'yı suçlayanları cezalandırmanın büyük tartışmaya yol açarak yasa üzerinde ters tepen etkiye yol açtığını söyledi.

"Polonya ölüm kampları sözüyle mücadele için çıkarılmıştı"

Morawiecki, yasanın çıktığı şubat ayında yapmış olduğu konuşmada, Polonya'da gerçekleşen ve Naziler tarafından işlenen suçların, dönemin Polonya hükümetine yıkılmasını engellemeyi amaçladıklarını söyleyerek, sadece geçen yıl 260 kez 'Polonya ölüm kampları' sözüyle mücadele için Polonya konsolosluklarının devreye girmek zorunda kaldığından yakınmıştı.

Ancak yasada yer alan hapis cezaları İsrail'le benzeri görülmemiş bir diplomatik krizi ateşlemiş ve İsrail'in Varşova'daki büyükelçisini geri çağırmasını gündeme getirmişti.

Kaynak: AFP