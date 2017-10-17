Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Türkiye AB'ye tam üye olacaktır

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını desteklediklerini belirterek, "Türkiye ve AB'nin yollarının kesiceğine inanıyorum. Atılacak adımların sonucunda Türkiye'nin AB’ye tam katılımı olcaktır, tam üyelik olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren Duda, ziyaretin Varşova'da gerçekleşiyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın ziyaretinin hem siyasi hem de ekonomi alanındaki iş birliği konularına dikkat çektiğini kaydeden Duda, ziyaret sırasında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandığını ifade etti. Görüşmede hem savunma hem de kültürel alan gibi iş birliğini noktalarını ele aldıklarını vurgulayan Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kültürel alanda gösterdiği iş birliği dolaysıyla teşekkür etti.

Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan arasında 1621’de imzalanan Hotin Antlaşması'nın restorasyonu için Türkiye'nin finansal destek verdiğini söyleyen Duda, Avrupa'da Polonya cephelerinde savaşan Türk askerlerin anısına anıtlar inşa edileceğini ve bunların inşasının Türkiye tarafından finanse edileceğini söyledi.

"Türkiye, Polonya'nın parçalandığını hiç kabul etmedi"

Polonya’nın bağımsızlığının 100. yıl dönümü etkinliklerine Türkiye'nin destek vereceğini, bunun için çok minnettar olduğunu söyleyen Duda, "100 sene önce bu dostluk unsuru çok büyük bir rol oynadı. Bugün birkaç kere bu konuya değindik. O zaman Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu olarak haritada bulunuyordu. Hiçbir zaman Polonya'nın parçalandığını kabul etmemiştir, hiçbir zaman Polonya'nın Avrupa haritasından silindiğini kabul etmemiştir." dedi.

"Her zaman Lehistan'dan bir elçi bekleniyordu"

Bir konunun efsane olarak anlatıldığını söyleyen Duda, "Osmanlı Padişahı, kabul töreninde 'Lehistan’dan bir elçi geldi mi' diye sorardı. 'Hayır, Lehistan elçisi henüz gelmemiştir, yoldadır' diye cevap verilirdi. Çünkü her zaman Lehistan'dan bir elçi bekleniyordu, Polonya devletini, Lehistan devletini temsil edecek bir heyet bekleniyordu. Bu önemli bir jest." diye konuştu.

"Türkiye her zaman önemli bir dost bir ülkeydi"

Polonya halkının hatırladığı diğer bir jestin daha olduğunu kaydeden Duda, "Polonya Büyükelçiliğinin anahtarı, her zaman padişah korumasında bulunuyordu, hiçbir işgalci ülkeye verilmedi. Bina hiçbir zaman yıkılmadı. Polonya 1918 yılında tekrar bağımsız bir devlet olduktan sonra yeni bir büyükelçi atandı ve bu büyükelçi, padişahtan bu anahtarı teslim aldı. Bu çok önemli bir olay. Çünkü 120 sene boyunca Polonya 3 ülke arasında bölündü. Hiçbir zaman Türkiye bunu kabul etmemiştir, her zaman önemli bir dost bir ülkeydi.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye AB'ye tam üye olacaktır"

Polonya'nın her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım isteğine destek verdiğini söyleyen Duda, "Bu katılım isteği uzun yıllardır bekliyor. Bu konuda çok samimi bir sohbetimiz oldu." dedi.

Türkiye’deki gelişmeleri de ele aldıklarını dile getiren Duda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra uzun bir konuşma yaptıklarını hatırlattı. Türkiye ve AB'nin yollarının kesiceğine inandığını vurgulayan Duda, “Atılacak adımların sonucunda Türkiye'nin AB’ye tam katılımı olcaktır, tam üyelik olacaktır. Çünkü Türkiye uzun süredir bu müzakereleri yürütüyor. 1963 yılında resmi olarak başlayan bu çabalar çerçevesinde üyelik bekleniyor. Türkiye tarafından bu istikamette büyük bir çaba gösteriliyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor"

Türkiye’nin AB için çok önemli bir partner olduğunun altını çizen Duda, jeopolitik olarak Türkiye'nin konumu, ekonomi potansiyeli, silahlı kuvvetleri arasında iş birliği konularına dikkat çekti.

Sığınmacı krizinin çözümünde Türkiye’nin katkılarından dolayı teşekkür eden Duda, Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacı bulunduğunu, bunların bir kısmının da kamplarda yaşadığına vurgu yaptı. Kamplardaki sığınmacıların masraflarını Türkiye’nin karşıladığını kaydeden Duada, "Türk devleti kendi yükümlülüklerini yerine getiriyor. AB'nin de Türkiye'ye karşı bu konudaki yükümlülükleri de yerine getireceğini umuyorum. Sığınmacı konusu Avrupa ve Polonya için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’den NATO’nun doğu cephesinin güçlendirmesi konusunda destek beklediklerini ifade eden Duda, Ukrayna konusunun da NATO'nun asıl amacı olmasına karar verildiğini söyledi. Ukrayna topraklarının bağımsızlığının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Duda, Rus saldırganlığına son verilmesi ve Ukrayna'nın eski sınırlarına dönülmesinin önemine dikkat çekti.

10 milyar avroluk ticaret hacmi

Ekonomi alanındaki iş birliğini de ele aldıklarını söyleyen Duda, 2002-2011 yılları arasında iki ülke arasındaki ticaretin 6 kat artığını söyledi. Şu anda iki üke arasındaki ticaretin 6 milyar avro civarında olduğuna dikkat çeken Duda, bunu 5 sene içerisinde 10 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Turizm trafiğinin daha yoğunlaşması gerektiğini söyleyen Duda, iki ülke arasındaki uçuş sayılarının da artacağını umduğunu belirterek, Ankara-Varşova ve diğer Polonya şehirleriyle Türkiye arasında bağlantı kurulmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Hem Türk Hava Yolları (THY) hem de Polonya Hava Yollarının (LOT) eşit olarak bundan yararlanabileceğini dile getiren Duda, ayrıca enerji alanındaki iş birliği konularını da ele aldıklarını dile getirdi.