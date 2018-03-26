Polonya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan ajan krizi hem ABD'nin hem de Avrupa'nın gündeminde. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Skripal ve kızını zehirlediği iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkiler artıyor.

Polonya, Rusya'ya tepki olarak 4 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

İki ülke arasındaki en büyük kriz nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı. 66 yaşındaki eski ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia halen hastanede tedavi altında ve durumları ciddiyetini koruyor.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etti.

Sinir gazı kullanıldı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Takas edilmişti

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladı.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: TRT Haber