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Polonya 16 FETÖ'cünün iltica başvurusunu reddetti

Polonya Yabancılar Bürosu, 16 FETÖ'cünün iltica başvurusunu geri çeviriyor.

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Polonya 16 FETÖcünün iltica başvurusunu reddetti

Polonya, 15 Temmuz darbe girişimi ardından Türkiye'den kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin iltica başvurularını reddediyor.

Yabancılar Bürosunun açıklamasına göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 54 Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bağlantılı olduğu belirtilen bu kişiler, "ölüm tehdidini" ve "Türkiye'de hayatlarını devam ettirememe korkusunu" iltica başvurularına gerekçe gösterdi.

Ancak büro, 16 kişinin başvurusunu bu iddialarını kanıtlayamadıkları için reddetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: polonya, fetö, iltica
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