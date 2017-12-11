PKK'ya kucak açan Almanya'yı Kudüs protestoları rahatsız etti

Almanya Berlin’de düzenlenen ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması kararının protestolarına, terör örgütü PKK’nın her eylemine izin veren, Türk bayrağı yakmasına müsaade eden Alman hükumeti sert tepki gösterdi.

İçişleri bakanı Thomas de Maiziere, "Almanya ile İsrail devleti ve Yahudiler arasında özel bağlılık olduğunu ve Yahudilerle İsrail devletinin bu şekilde hakarete uğratılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise, "Hiçbir gerekçe İsrail’in bayraklarının yakılmasını ve Yahudi düşmanlığı yapılması hakkını kimseye vermez" diyerek tepkisini dile getirdi. Adalet Bakanı Heiko Maas, "Antisemitizm düşmanlık hepimize karşı yapılan düşmanlıktır. Bu tür eylemlere hiç bir yerde izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Liberal Parti FDP dış politika uzmanı Alexander Graf Lambsdorff ise protesto eylemleri için "Korkunç görüntüler. Bu gerçekten Berlin için bir utanç verici bir durumdur" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Berlin polisi, olayla ilgili 10 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: İHA