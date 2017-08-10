  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.151
  • BIST 107934.03
    ALTIN 146.075
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » PKK/PYD'den Mare'ya çok namlulu roketatarlarla saldırı

PKK/PYD'den Mare'ya çok namlulu roketatarlarla saldırı

PKK/PYD, Halep'in Mare ilçesine çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
PKK/PYDden Mareya çok namlulu roketatarlarla saldırı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.
Mare'deki merkez hastanenin doktorlarından Abdurrahman Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD'nin Mare'ye çok namlulu roketatarlarla düzenlediği saldırıda yaralanan 3 sivilin hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Mare'deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin, ''Terör örgütü PYD'nin, Mare'de sivil yerleşim yerini hedef alan saldırıda çok sayıda evde maddi hasar meydana geldi. PYD son zamanlarda sık sık ilçeye ağır silahlarla saldırmaya başladı."' dedi.

"İlçemiz her gün PYD'nin saldırılarına maruz kalıyor"

Mare sakinlerinden Usame Nasır, terör örgütünün yaşattığı mağduriyeti şöyle anlattı:

''Kime şikayet edeceğimizi bilemiyoruz. Birleşmiş Milletlere mi? Bu resmen PYD işgalidir. İlçemiz her gün PYD'nin saldırılarına maruz kalıyor. BM, PYD'nin ihlallerini görmüyor mü veya görmezden mi geliyor? Mare'den PYD'nin işgal ettiği Arap topraklarına bir saldırı olmadı. PYD sivil yerleşim yerine saldırmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunlar hain insanlardır. Bunlar Arap topraklarını işgal ettiler. Şimdi de bize saldırıyorlar. Bu yapılanlar insanlığa sığmaz."

Etiketler: pkk/pyd, roketatarlarla saldırı, mare
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER