  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » PKK/PYD, Suriye'nin en büyük 2. petrol sahasını ele geçirdi

PKK/PYD, Suriye'nin en büyük 2. petrol sahasını ele geçirdi

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i işgal etti.

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PKK/PYD, Suriyenin en büyük 2. petrol sahasını ele geçirdi

PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal etti.

Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi.

PKK/PYD, Deyrizor'da geçen ay ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti.
Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.

PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor.

Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda yer alıyor.

AA


 

Etiketler: pkk/pyd, suriye'deki petrol sahası, işgal, Deyrizor
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